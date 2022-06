Overwatch 2 rimpiazzerà il primo capitolo al day one: lo conferma Blizzard

Con un nuovo post pubblicato su reddit in risposta agli utenti che chiedevano delucidazioni in merito alla fase Early Access del gioco, Blizzard Entertainment ha dato conferma che Overwatch 2 rimpiazzerà il primo capitolo della serie in termini di supporto live service.

Il team di sviluppo di Blizzard che si sta occupando di Overwatch 2 ha recentemente tenuto una sessione AMA su reddit. Quando un giocatore ha chiesto cosa ne sarà di Overwatch quando il sequel debutterà in accesso anticipato il 4 ottobre, lo studio ha rivelato che ci sarà un effettivo passaggio di consegne tra i due titoli.

"Usiamo il termine Accesso anticipato per indicare che questo è solo l'inizio di molte novità in arrivo nel gioco", recita il post pubblicato su reddit. "Stiamo lanciando nuovi eroi, mappe e funzionalità, ma ce ne sono ancora di più in arrivo ad ogni stagione, ogni 9 settimane. Di recente abbiamo pubblicato una roadmap che descrive in dettaglio alcuni di questi contenuti, con un nuovo eroe in arrivo nelle stagioni 1 e 2 e una nuova mappa nella stagione 2. Inoltre, i pezzi più grandi del gioco che hanno sempre fatto parte della visione di OW2 saranno rilasciati nel gioco come parte del live service, incluso il lancio della campagna PvE l'anno prossimo. Quando OW2 verrà pubblicato il 4 ottobre, andrà a sostituire l'attuale live service".

Con "attuale live service" si fa ovviamente riferimento al primo Overwatch, che quindi non riceverà più il supporto e i contenuti inediti a cui Blizzard ha lavorato nel corso di questi anni.

In attesa dell'Early Access, i giocatori interessati possono iscriversi fino al 28 giugno alla fase Beta di Overwatch 2 prevista su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4.