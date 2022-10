Overwatch 2: sbloccare gratis gli oggetti di Kiriko vi richiederà anni

Come detto a più riprese nell'arco degli ultimi tre giorni, che hanno segnato il controverso e disastroso lancio di Overwatch 2, il titolo di Blizzard continua ad essere sotto l'occhio del ciclone. Il tutto è causato da una lunga serie di scelte controverse attorno al titolo e ai problemi relativi allo stato dei server del gioco.

Dopo che Blizzard ha annunciato di essere al lavoro sul primo fix di Overwatch 2 per riportarlo online, gli utenti sono tornati nuovamente alla carica dopo una scoperta negativamente impressionante: a quanto parrebbe, infatti, una singola collezione di cosmetici per un eroe richiede cinque anni di gioco per poter essere sbloccata. Quello del lungo periodo di gioco per l'ottenimento di oggetti cosmetici nei titoli free to play è un fenomeno per nulla raro nel panorama delle produzioni gratuite - apparentemente - nel mondo dei videogiochi.

La recente scoperta rappresenta un fatto senza precedenti e, come riportato in rete dalla community Reddit di Overwatch 2, l'eroe al centro di questa scandalosa vicenda è Kiriko il quale, appunto, richiederà circa 1800 giorni di gioco per poter ottenere tutti i cosmetici ad esso correlato. Questo, infatti, deriva dal cambiamento apportato al sistema di ottenimento degli elementi digitali in gioco, adesso acquistabili unicamente attraverso una valuta virtuale e, come visto anche prima del lancio di Overwatch 2, ottenere tali monete è estremamente difficile senza ricorrere alle microtransazioni.

Seppure sia presente un sistema di missioni periodicamente aggiornate, al completamento delle quali è possibile ottenere le tanto discusse monete Overwatch, è per nulla remunerativo, a tal punto da spingere il giocatore ad acquistarla tramite il proprio denaro. Ottenere tutti i cosmetici di Kiriko costerà 15.600 monete, che equivalgono a cinque anni interi - o, detto in altri termini, circa 1800 giorni o 260 settimane -. I prezzi fanno riferimento alla somma delle singole skin, le quali costano 1900 monete (quattro mesi di gioco).

Giocare in modo "legittimo", intendendo con quest'ultimo termine la possibilità di giocare senza effettuare microtransazioni, porterà ad ottenere:

Cinque skin

Tre emote

Cinque amuleti per le armi

Due pose di vittoria

Nove tipi di voci

Dieci spray a pagamento

Overwatch 2 è al centro di numerosissime controversie, legate alle scelte alquanto discutibili presenti in gioco e al recente bug che fa spendere soldi in modo automatico, eliminando le monete raccolte dal giocatore.