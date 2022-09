Overwatch 2: scatta la polemica degli utenti per una skin molto costosa

Overwatch 2 non è ancora uscito sul mercato, ma scattano già le polemiche online. Dopo il video di presentazione della skin di Genji, infatti, il subreddit dedicato ad Overwatch è già ricco di diversi messaggi di utenti insoddisfatti per la discutibile scelta sui contenuti acquistabili in gioco.

Nonostante l'annuncio del preload e dell'apertura dei server di Overwatch 2 sia stato comunicato da pochi giorni, infatti, attorno al titolo targato Blizzard vi sono state recentemente delle discussioni sui prezzi dei battle pass. "Immagino che non otterrò, sfortunatamente, la maggior parte di queste skin", afferma un utente del subreddit.

Il commento in questione, che ha superato l'ordine delle centinaia di interazioni positive, fa riferimento ad una scelta di Blizzard poco atipica nel panorama delle produzione free to play: il battle pass di Overwatch 2 sarà venduto a 1000 monete Overwatch, che corrispondono circa a 10 dollari americani (prezzo che potrebbe subire un aumento con la conversione in euro). Tuttavia, ad aver destato ulteriore scalpore tra i videogiocatori della community online è il fatto che non si potrà ottenere la valuta in-game attraverso il completamento del battle pass il che obbliga, di fatto, a dover spendere periodicamente dei soldi per acquistare il pacchetto stagionale.

La pratica in questione, per quanto possa essere legittima secondo alcuni utenti, comporta una svalutazione del tempo effettivamente impiegato per il completamento delle missioni aggiunte dal battle pass. Tuttavia, a tutto questo bisogna aggiungere che la skin di Junker Queen sarà venduta a 2000 monete Overwatch grazie allo sconto del 31%, ossia 20 dollari americani.

Quella segnalata dagli utenti è una forma di gestione delle microtransazioni poco apprezzata all'interno delle produzioni Activision-Blizzard, come nel caso del controverso Diablo Immortals e l'esosa quantità di denaro richiesta per raggiungere il massimo livello nel gioco. Però, è lecito attendersi un possibile cambio di rotta nella gestione del battle pass, soprattutto in seguito alle lamentele che hanno già colpito la prossima produzione di Blizzard e che si faranno sempre più sentire con il lancio del gioco.