Overwatch 2, scoperta nuova mappa misteriosa durante trailer Xbox Showcase

Il trailer di Overwatch 2 mostrato durante l'Xbox & Bethesda Games Showcase ci ha consentito di scoprire diversi dettagli interessanti del titolo di casa Blizzard Entertainment: oltre all’ufficializzazione della data di uscita, sembrerebbe essere stata annunciata una nuova mappa mai vista prima.

Stando a quanto scritto dal content creator francese Potxeca e altri utenti, nel trailer visto nel contesto dell’evento Xbox si vede una piccola clip in cui Ana è posizionata su un tetto e domina quella che alcuni credono essere una città europea: alcuni giocatori ritengono si tratti della mappa deathmatch italiana già presente su Overwatch, mentre altri hanno sottolineato sorprendenti somiglianze tra essa e Lisbona, la capitale del Portogallo.

In particolare, i tetti e le grandi mura del castello sembrano allinearsi con la posizione nella città portoghese, lasciando sospettare che Blizzard stia ancora lavorando per perfezionarla e poi portarla sul secondo capitolo di Overwatch. È anche plausibile che questa nuova mappa faccia parte di una modalità di gioco non annunciata ma, al momento, queste restano tutte indiscrezioni che troveranno conferma soltanto nelle prossime settimane.

Per ora, quindi, uno dei pochi dettagli confermati in maniera più concreta riguarda l’aggiunta della Regina dei Junker tra gli eroi di OW2. Ovviamente, resteremo vigili per ogni altra novità in arrivo.