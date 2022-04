Overwatch 2, la seconda Beta parte domani: durata ed NDA, parla Blizzard

Con la presentazione delle abilità di Sojourn, il team di Blizzard ha avviato il conto alla rovescia per la nuova sessione di prova dedicata ad Overwatch 2.

La nuova Beta PvP dell'hero shooter prenderà infatti il via nel corso della giornata di domani, martedì 26 aprile 2022. Questo nuovo test offrirà agli appassionati una ulteriore occasione per scoprire le modifiche apportate dal team di sviluppo a eroi, mappe e combat system dell'esperienza che mira a raccogliere l'eredità di Overwatch. In vista dell'appuntamento, in particolare, gli autori di Blizzard hanno reso disponibile un ricco gameplay trailer di Overwatch 2, dedicato proprio alla new entry Sojourn.

In attesa di poter avere tutti gli ultimi dettagli sulla sessione di prova dello sparatutto, il Community Manager di Overwatch 2 ha offerto alcune informazioni aggiuntive. Come potete verificare dalla clip disponibile in calce a questa news, si apprende in particolare che la Beta PvP avrà una durata superiore al canonico weekend, con i giocatori che avranno dunque a disposizione molto tempo per testare lo shooter. Inoltre, aggiunge, non vi saranno NDA legati alla sessione di prova, con i partecipanti che potranno dunque realizzare stream dedicati e condividere la propria esperienza con il grande pubblico.



Per ulteriori dettagli, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una ricca anteprima dedicata ad Overwatch 2, a firma del nostro Giovanni Calgaro.