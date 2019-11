Overwatch 2: una serie di artwork ci mostra i nuovi look di Bastion e Torbjorn

Come avrete sicuramente notato nel corso della presentazione di Overwatch 2 alla cerimonia inaugurale della BlizzCon 2019, gli sviluppatori hanno deciso di dare una scossa al look di svariati eroi e nelle ultime ore hanno mostrato per la prima volta i nuovi costumi di Bastion e Torbjorn.

Come potete vedere nelle immagini in calce alla notizia, il simpaticissimo nano svedese indossa ora un'armatura per le gambe molto più robusta rispetto a quella che siamo abituati a vedere, mentre il robot in grado di assumere varie forme ha sulla propria testa un divertente berretto e una corazza leggermente diversa, seppur identica nei colori a quella originale. Nell'artwork in questione potete anche dare un nuovo sguardo ai look rifatti di Reinhardt, Lucio e Tracer. Non sembra invece aver subito alcun ritocco il personaggio di Mercy, protagonista di un nuovo evento a tempo di Overwatch durante il quale si potrà ottenere una skin leggendaria gratuita.

Sapevate che sono già stati diffusi i primi dettagli sugli eroi non ancora annunciati di Overwatch 2? Stando inoltre alle parole del game director del gioco, Jeff Kaplan, non ci sarà alcuna data d'uscita di Overwatch 2 almeno fino al BlizzCon del prossimo anno.