Overwatch 2, aspettando la Beta: il nuovo sistema di Ping spiegato nel dettaglio

Tra le molteplici novità di Overwatch 2 figurerà anche il nuovo richiestissimo sistema di Ping. In vista del lancio della Closed Beta fissato per la fine del mese di aprile, Blizzard Entertainment ha ben pensato di spiegare nel dettaglio il suo funzionamento.

Grazie al nuovo sistema di Ping di Overwatch 2, potrete segnalare la posizione dei nemici ai vostri compagni di squadra per aiutarli ad individuare le minacce o per mettere in atto manovre congiunte. Il suo obiettivo è quindi quello di migliorare la comunicazione tra i membri di uno stesso team, fornendo un'alternativa visiva agli input vocali e uno strumento per comunicare anche con quelle persone che preferiscono evitare la chat vocale.

Premendo un pulsante specifico, potete attivare un Ping contestuale che cambia a seconda di cosa è presente nella linea di visuale. Per esempio, se impersonate Tracer e segnalate un Reaper nemico con un Ping, i vostri compagni sentiranno Tracer comunicare la sua posizione. Reaper, come ben sapete, a volte può essere visto e a volte no. Se dovesse uscire dalla linea di visuale usando abilità come Passo d'Ombra e Forma Spettrale, il Ping mostrerà l'ultima posizione conosciuta di quel Reaper.

Il Progettista di Sistemi Gavin Winter spiega che "un Ping può essere 'appiccicato' a un eroe mentre è visibile e mostra la sua ultima posizione quando non è più visibile". Il Ping cambia a seconda delle abilità dell'eroe, quindi: il Rilocatore di Sombra, l'Impatto Devastante di Doomfist, la Dissolvenza di Moira e il Flashback di Tracer sono tutti esempi di abilità che possono avere quest'effetto sui Ping.

Il sistema di Ping prevede anche altre funzioni. Tenendo premuto il pulsante della funzione si apre una ruota che permette di segnalare ai vostri compagni dove state per attaccare, difendere, dove avete bisogno di aiuto e altro. È previsto anche un set di interazioni speciali pensato per rispondere ai ping di un compagno di squadra. Usando la ruota per le comunicazioni per dire alla squadra di "Radunarsi" o "Ho bisogno di cure" attiverà un Ping sulla testa del vostro eroe: i compagni di squadra potranno così rispondere al vostro Ping per farvi sapere di essere con voi oppure dove potete trovare gli eroi di Supporto più vicini.

Tutte queste novità potranno essere testate dai fortunati giocatori che verranno selezionati da Blizzard per partecipare alla Closed Beta del PvP di Overwatch 2 per PC fissata per il 26 aprile 2022.