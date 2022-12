Overwatch 2 skin gratis: come riscattare il costume di Natale di Bastion

Probabilmente in seguito alle polemiche sollevate dai giocatori per via della carenza di contenuti gratuiti, Blizzard ha appena annunciato che per un periodo di tempo limitato si potrà sbloccare gratuitamente una skin di Natale per Bastion in Overwatch 2.

Per poter sbloccare questo esclusivo costume non occorre fare altro che avviare una qualsiasi versione di Overwatch 2, visitare il negozio in game e poi cliccare sul banner del 'Pacchetto Bastion Pan di Zenzero'. Per l'intera durata dell'iniziativa, gli utenti potranno aggiungere questo bundle natalizio al prezzo di una sola moneta Overwatch, la valuta premium che si può sbloccare anche gratuitamente attraverso il completamento di alcuni incarichi settimanali. All'interno del Pacchetto Bastion Pan di Zenzero vi sono due diversi elementi cosmetici: il modello leggendario 'Pan di Zenzero' di Bastion e il portafortuna epico per le armi 'Bastoncino di zucchero'.

La promozione resterà attiva fino al prossimo 2 gennaio 2023, ovvero fino al termine dell'evento natalizio dell'hero shooter. Sappiate inoltre che l'accesso al gioco durante le festività vi consentirà di ottenere alcuni oggetti a tema in maniera gratuita, invece un modello esclusivo di Brigitte si potrà ottenere completando le sfide dell'evento Magico Inverno di Overwatch 2.