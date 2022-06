Overwatch 2 skin gratis: come sbloccare il Pacchetto Founder

Oltre ad aver annunciato che il PvP di Overwatch 2 sarà free to play su tutte le piattaforme e arriverà sugli scaffali il prossimo ottobre 2022, Blizzard ha anche svelato l'esistenza di un Pacchetto Founder per l'hero shooter.

Come si ottiene il Pacchetto Founder di OW2

Il Pacchetto Founder di Overwatch 2 non è altro che un modo per gli sviluppatori di ringraziare tutti i videogiocatori che nel corso degli ultimi anni hanno deciso di supportare lo sparatutto. Il bundle è infatti un DLC gratuito che potrà essere ottenuto semplicemente avendo una copia di Overwatch in libreria (fisica o digitale). Per poter ricevere questo pacchetto, basterà acquistare il primo capitolo entro e non oltre il prossimo 23 giugno 2022 alle ore 20:00 del fuso orario italiano e avviare almeno una volta Overwatch 2 nel periodo compreso tra il giorno del lancio e il 6 dicembre 2022 alle ore 8:59 del mattino. Questo significa che avete ancora qualche giorno per poter acquistare l'FPS e accedere al bonus tra qualche mese. Al momento non è chiaro se chi abbia in possesso l'edizione fisica su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch debba inserire il disco al lancio di OW2 per poter ottenere il bonus, ma è probabile che basti e avanzi un salvataggio nella memoria della console.

Quali sono i contenuti del Pacchetto Founder di OW2?

Il Pacchetto Founder di Overwatch 2 includerà una selezione di oggetti esclusivi che permetteranno ai giocatori di personalizzare Sombra e Doomfist con due modelli epici: il Generale Doomfist (General Doomfist) e Sombra Giullare (Jester Sombra). All'interno del pacchetto è inclusa anche una speciale icona per la personalizzazione del profilo online e un regalo che Blizzard non ha ancora svelato e che annuncerà solo a ridosso del lancio. Non è da escludere che possa trattarsi dell'accesso alla versione Premium del primo Pass Battaglia del gioco.

In attesa di scoprire di cosa si tratti, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 4 ottobre in early access su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Sulle nostre pagine trovate anche un provato dell'ultima Beta di Overwatch 2.