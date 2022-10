Overwatch 2 skin gratis: come sbloccare Reaper in versione pirata e un ciondolo

Blizzard ha appena pubblicato un post di scuse per tutti i problemi che stanno affliggendo Overwatch 2 in seguito al lancio e, per farsi perdonare, ha annunciato una serie di weekend a base di punti esperienza doppi e un pacchetto di ricompense gratuite per tutti.

Quali sono le ricompense gratis?

Il team di sviluppo dell'hero shooter ha aggiornato il sito ufficiale per comunicare a tutta la community che a breve sarà possibile ricevere in maniera completamente gratuita due diversi oggetti cosmetici. Ci riferiamo alla skin leggendaria di Reaper chiamata Cursed Captain e al ciondolo per le armi Health Pack. Il primo oggetto consiste nella versione pirata dell'eroe armato di doppia pistola e che fa parte del set di cui abbiamo già visto già svariati costumi (alcuni dei quali fanno parte del Pacchetto Osservatorio di Overwatch 2), invece il secondo elemento del bundle non è altro che una versione in miniatura del medikit grande.

Come ottenere la skin e il ciondolo

Stando a quanto dichiarato da Blizzard sul sito ufficiale, ricevere questi oggetti sarà semplicissimo. Basterà infatti effettuare l'accesso al gioco nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2022 (presumibilmente all'orario del reset giornaliero, ovvero alle 21:00 del fuso orario italiano) e l'ultimo giorno della Stagione 1. Al primo accesso ai server dello sparatutto gratis verranno automaticamente aggiunti entrambi gli oggetti alla collezione e sarà possibile iniziare ad usarli sin da subito.

Non sono invece ancora noti i dettagli in merito ai weekend di punti esperienza doppi, i quali dovrebbero permettere ai giocatori di recuperare tutte le ore di gioco perse a causa dei problemi ai server e dei bug che hanno impedito a molti di utilizzare tutti gli eroi sbloccati.

