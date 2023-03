Overwatch 2, Sombra sta davvero per essere depotenziata?

Alec Dawson, lead hero designer di Overwatch 2, ha discusso dei cambiamenti che verranno apportati al personaggio di Sombra, attualmente considerato dai giocatori come troppo problematico all'interno dell'economia di gioco. Vediamo insieme i piani degli sviluppatori.

Nel corso di una chiacchierata con lo streamer Bro You Wack, Dawson ha rivelato che il team ha accolto con piacere il feedback dei giocatori sul personaggio di Sombra, in particolare le lamentele in merito all'eccessiva efficacia delle sue abilità stealth e di teletrasporto. Gli sviluppatori hanno infatti iniziato a lavorare su dei possibili correttivi che potrebbero comprendere l'eliminazione o la revisione totale delle sue abilità, così come la possibile introduzione di un timer per la sua invisibilità:

"In questo caso, non si tratta solo di un nerfing, né di renderla meno divertente da giocare. Vogliamo comunque che i giocatori si divertano con lei. Forse ci sarà qualcosa di nuovo per lei in futuro".

Nel frattempo, l'attenzione della community si è focalizzata sull'addio del vicepresidente di Blizzard Jon Spector, il quale ha "appeso la spada al chiodo" dopo diversi anni di servizio. Spector ha ringraziato lo studio per le esperienze vissute e promesso tante novità eccitanti per il futuro di Overwatch.

In chiusura, vi ricordiamo che Overwatch 2 è uno sparatutto gratuito disponibile su tutte le maggiori piattaforme.