Overwatch 2, Sombra non è più la stessa: tutte le nuove abilità rivisitate

Non solo a Diablo 4, oggi Blizzard Entertainment s'è dedicata anche a Overwatch 2, che si prepara a dare il benvenuto ad un'altra infornata di contenuti. Nel presentare la Stagione 7, che prenderà il via martedì 10 ottobre, la compagnia Irvine ha anche annunciato un profondo rework delle abilità per Sombra. Ecco tutti i dettagli.

La Stagione 7 di Overwatch 2, intitolata L'Ascesa dell'Oscurità, vedrà sui suoi campi di battaglia una Sombra molto differente da quella che i giocatori avevano imparato a conoscere e padroneggiare negli ultimi anni. Blizzard ha innanzitutto rimosso Opportunismo e regolato l'abilità Occultamento, rendendola passiva e facendo in modo che si attivi automaticamente quando Sombra non subisce o infligge danni e non usa abilità. In aggiunta, ha rielaborato il Rilocatore, che ora la teletrasporta immediatamente nel punto in cui viene lanciato, e le ha fornito una nuova abilità chiamata Virus, un colpo mirato in grado di infliggere ai bersagli colpiti danni nel tempo, che raddoppiano e accelerano se il bersaglio è già hackerato.

Blizzard giura d'aver modificato anche Pistola Mitragliatrice, Hacking ed EMP per renderli più intriganti da giocare e da affrontare, ma non ha fornito ulteriori dettagli in merito. Il tutto, in ogni caso, è studiato per permettere a Sombra di concentrarsi maggiormente sui bersagli che ingaggia e di avere un kit dal carattere più attivo, conservando però l'identità da hacker che l'ha sempre contraddistinta.

Potrete saggiare le sue nuove abilità a partire dal 10 ottobre, quando prenderà il via la Stagione 7 di Overwatch 2. Tra le altre novità previste segnaliamo le Sfide di Sanctuarium con Moira e Lilith (la prima modalità crossover di sempre per Blizzard), il ritorno dell'evento Halloween da Brividi, la nuova mappa di controllo Samoa, il modello mitico di Hanzo Onryo e altri bilanciamenti ad eroi come Mei (che vedrà il ritorno del suo kit precedente) e Zarya (che vedrà sparire parte delle modifiche applicate a Proiezione Difensiva con la precedente stagione).