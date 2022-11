Overwatch 2, spunta il bug che permette di entrare nella base avversaria

Nonostante il grande successo di Overwatch 2 presso il grande pubblico, Blizzard continua a essere impegnata nella lotta ai bug dello sparatutto gratuito. Tra questi ce n'è uno, in particolare, che permette addirittura ai giocatori di accedere alla base degli avversari.

La situazione è stata documentata con un video pubblicato su Reddit dall'utente SergiGamer056. In questo video, vediamo il giocatore addentrarsi tra le strade della mappa 'Dorado' prima di essere letteralmente risucchiato nella base nemica, eludendo la barriera di protezione, a causa dell'azione combinata delle mosse finali di due dei suoi avversari. Il 'malcapitato' ha provato in tutti i modi a resistere alle ostilità nemiche, facendo anche qualche free-kill, per la verità, prima di finire definitivamente al tappeto.

Trattandosi di un bug che può compromettere in maniera notevole gli esiti dei match, ci auguriamo che il team di sviluppo venga messo al corrente della situazione il prima possibile, così da poter trovare un'adeguata soluzione.

Ma, come vi abbiamo già anticipato in una delle nostre news, ci sono anche altri bug potenzialmente molto problematici all'interno del gioco. Ad esempio, alcuni main di Sombra riescono a nascondersi nel payload di Overwatch 2, diventando letteralmente intangibili e mantenendo così il punto di controllo per parecchio tempo.

E voi? Quali bug particolari avete incontrato?