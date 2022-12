Overwatch 2, al via la Stagione 2: arrivano Ramattra e il Monastero Shambali

È giunto ufficialmente il momento dell'inizio della Stagione 2 di Overwatch 2, che prende ufficialmente il via con la giornata di oggi, mercoledì 7 dicembre 2022.

Questa nuova fase dell'hero shooter introduce nel roster del free to play un nuovo Eroe. I giocatori possono sin da ora testare le abilità di Ramattra, un Tank alquanto versatile, in grado di modificare la propria forma per adattarsi a svariate strategie di gioco. L'esordio del personaggio muta le carte in tavola all'interno di Overwatch 2, con gli appassionati che dovranno ora fare i conti con un nuovo alter-ego, o un nuovo avversario.

Allo stesso tempo, con il lancio della Stagione 2 lo sparatutto assiste al debutto di una nuova mappa, ambientata presso il Monastero Shambali. La location farà da sfondo a scontri all'interno della modalità Trasporto, che condurrà i giocatori alla scoperta dei luoghi di origine del personaggio di Zenyatta e dello stesso Ramattra.



In attesa del debutto di ulteriori Eroi in Overwatch 2, non potevano poi mancare all'appello skin e opzioni di personalizzazione inedite. Utilizzando come filo conduttore la mitologia dell'antica Grecia, Blizzard mette a disposizione tanti nuovi contenuti sbloccabili. Con la Stagione 2, prende il via anche il nuovo Pass Battaglia di Overwatch 2.