Overwatch 2 Stagione 2: come sbloccare Ramattra gratis, il nuovo tank

Blizzard ha ufficialmente dato il via alla seconda stagione di Overwatch 2, l'hero shooter free to play che permette ora ai giocatori di accedere ad un'ampia gamma di contenuti inediti, tra i quali è impossibile non citare il tank Ramattra. A questo proposito, scopriamo insieme come sbloccarlo gratuitamente.

L'imponente Omnic il cui obiettivo è quello di proteggere i compagni e attirare su di esso gli attacchi nemici fa parte del Pass Battaglia della Stagione 2. A differenza di quanto accaduto con Kiriko nella passata versione dello sparattuto, questa volta sarà più facile ottenere il personaggio: l'eroe rappresenta infatti la ricompensa gratuita per chiunque riesca a raggiungere il Livello 45 (Kiriko si otteneva al Livello 55). Per poter aggiungere l'eroe alla vostra collezione ed iniziare ad utilizzarlo non dovete fare altro che accumulare esperienza fino ad ottenerlo grazie al Battle Pass. Dal momento che le sfide settimanali sono state semplificate, vi suggeriamo di completare sempre sia gli obiettivi settimanali che quelli giornalieri per raggiungere in un baleno il Livello 45.

Chiunque non voglia aspettare, può ottenere immediatamente il personaggio, ma tale opzione ha un prezzo. Proprio come visto nella Stagione 1 di Overwatch 2, anche Ramattra viene sbloccato istantaneamente per chiunque decida di acquistare la versione premium del Pass Battaglia, il cui prezzo è di circa 10 euro. Chi inizierà a giocare invece dalla Stagione 3 dello sparatutto avrà ancora l'opportunità di ottenere Ramattra, ma l'unico modo per farlo sarà portare a termine una sfida i cui dettagli non sono ancora resi noti da parte del team di sviluppo.

Prima che scappiate ad accumulare l'esperienza utile per sbloccare Ramattra, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutte le novità introdotte dalla Stagione 2 di Overwatch 2. Avete letto del glitch di Overwatch 2 che rende la squadra nemica invisibile?