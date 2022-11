Overwatch 2 Stagione 2, quando inizia, Ramattra, modalità e mappa: tutte le novità

Pubblicando il trailer della Stagione 2 di Overwatch 2, Blizzard Entertainment ci ha fornito l'assist perfetto per fare il punto della situazione su tutti i contenuti e le novità in arrivo nell'hero shooter free-to-play a partire dalla prossima settimana.

La Stagione 2 di Overwatch 2 comincerà ufficialmente martedì 6 dicembre portando con sé una marea di novità, a partire dal nuovo eroe Ramattra, il primo Tank con l'abilità di mutare completamente forma (ne possiede una difensiva e una offensiva) e cambiare il proprio stile di gioco da un momento all'altro durante le partite. Nato come macchina da guerra, si è poi unito all'ordine dei monaci Shambali, al quale appartiene anche Zenyatta. Con il tempo, ha smesso di perseguire il dialogo e ha cominciato a giustificare qualunque mezzo necessario per difendere i suoi compagni Omnic, divenendo così il capo del Settore Zero. In tema con il nuovo eroe debutta anche la nuova mappa di trasporto Monastero Scambali. I suoi tortuosi sentieri venivano percorsi un tempo proprio da Zenyatta e Ramattra.

Facendo tesoro del feedback fornito dai giocatori in queste settimane, Blizzard approfitterà del lancio della Stagione 2 per introdurre una serie di bilanciamenti agli eroi, a cominciare dalla discussa Sojourn. Anche se rappresenta ancora una sfida molto grande per i giocatori meno abili, i dati mostrano che l'eroina d'attacco sta dominando i livelli più alti dl gioco competitivo. Per questo motivo, Blizzard ridurrà la letalità del Fucile a Rotaia da lontano, invogliando i giocatori ad accorciare le distanze. In compenso, il tasto desto del mouse diventerà più potente. Doomfist, dal canto suo, riceverà dei cambiamenti significativi per supportare meglio il suo ruolo come linea frontale della squadra, mantenendo sempre lo stile di gioco che è al centro della sua identità. Altri bilanciamenti interesseranno Ana, Bastion, Regina dei Junker, Kiriko, Mercy e Symmetra, ma per maggiori dettagli dobbiamo aspettare il 6 dicembre.

Il tema della Stagione 2 sarà la Mitologia Greca, dunque la ricompensa massima del nuovo Pass Battaglia Premium sarà il nuovo modello mitico Regina dei Junker Zeus. Nell'ambito del Pass a pagamento ci saranno anche il leggendario Ramattra Poseidone e la leggendaria Pharah Ade. Questi eroi e molti altri verranno infusi di nuovi poteri divini per partecipare alla nuova modalità Battaglia per l'Olimpo, che sarà disponibile per un periodo limitato dal 5 al 19 gennaio 2023. Nel corso della Stagione 2 aspettatevi anche gli eventi ricorrenti Magico Inverno e Celebrazione della Luna, per l'occasione dotati di ricompense migliorate. Ogni evento della Stagione 2, inclusa la Battaglia per l'Olimpo, avrà un modello come ricompensa ottenibile semplicemente partecipando e completando le sfide. Tra i premi previsti si possono annoverare il modello epico Brigitte Regina dei Ghiacci, il modello leggendario Mercy Vittoria Alata e il modello leggendario Echo Kkachi.

Non è ancora finita! La Stagione 2 introdurrà anche nuove sfide per fare in modo che i giocatori possano ottenere i nuovi eroi che non hanno ancora sbloccato. Ciò significa che i giocatori che non sono riusciti a sbloccare Kiriko nella Stagione 1 di Overwatch 2 o i giocatori che iniziano per la prima volta nella Stagione 2 possono sbloccare nuovi eroi selezionando la Sfida per l'eroe che vogliono sbloccare, che li manderà prima nella Zona d'addestramento per fare pratica con le sue abilità, e poi li sfiderà a vincere delle partite.

Adesso godetevi il trailer in apertura di notizia per osservare in anteprima tutte le novità preparate dai ragazzi di Blizzard Entertainment per la Stagione 2 di Overwatch 2.