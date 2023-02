Stupore in Overwatch 2, la statua del Cristo Redentore ha compiuto un 'miracolo'

Dopo l'annuncio ufficiale del crossover Overwatch x One Punch Man, la community dello sparatutto gratuito si è riunita sui social per parlare di un particolare episodio avvenuto nella mappa Paraíso e che ha visto coinvolta la statua del Cristo Redentore.

Come molti di voi già sapranno, la mappa Paraíso di Overwatch 2 prende ispirazione dalla caldissima Rio de Janeiro, di cui il Cristo Redentore - statua alta circa 38 m - è il simbolo ormai da tanti anni. La versione digitale della città costiera realizzata dai ragazzi di Blizzard ha preso in prestito tante delle caratteristiche estetiche della controparte originale, compresa la statua del Cristo Redentore, che è stata ricreata in tutta la sua maestosità.



Ebbene, il curioso utente 0microngaming, dopo essere uscito al di fuori dei confini della mappa, ha provato a interagire con la famosa statua, scoprendo un particolare molto curioso che ha immeditamente documentato su Reddit con un video. Provando a sparare dei missili contro la statua, il giocatore ha notato che i razzi venivano deflessi da una barriera invisibile, una situazione che ha scatenato l'assoluta ilarità della community, che non ci ha pensato due volte prima di condire l'intero thread con commenti davvero divertenti.

Che dire, la statua ha compiuto un vero e proprio miracolo, avvenuto tra l'altro sullo sfondo della recente risoluzione di un gravissimo bug che ha colpito di recente il matchmaking di Overwatch 2. Molti giocatori si erano infatti lamentati di essere stati abbinati con utenti di livello molto più alto, una spiacevole situazione che sembra essere stata risolta in via definitiva dagli sviluppatori, ha rivelato il game director Aaron Keller su Twitter.