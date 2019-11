Overwatch 2, storia, eroi, mappe e molto altro: parla Blizzard!

In occasione del BlizzCon 2019, è giunto l'annuncio ufficiale di Overwatch 2, produzione con cui gli sviluppatori di casa Blizzard proseguiranno lo sviluppo dell'IP.

Nel corso dell'evento d'oltreoceano, sono state condivise molte informazioni sul gioco, ed il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli ha potuto offrirvi una prima grazie al suo provato di Overwatch 2. Ora, ulteriori dettagli sono oggetto di un approfondimento apparso sulle pagine del PlayStation Blog. Aaron Keller e Michael Chu, rispettivamente vicedirettore e sceneggiatore di Overwatch 2, hanno infatti commentato diversi aspetti del nuovo hero shooter, presentato come "il passo successivo della storia di Overwatch".

Riferendosi alla storia che sarà protagonista di Overwatch 2, è stato evidenziato da Chu come nel gioco potremo trovare una narrazione più tradizionale, con una trama corredata di inizio, svolgimento e conclusione. Nell'offrire un primo indizio sui temi che saranno affrontati, lo sceneggiatore Blizzard cita la chiamata a raccolta da parte di Winston ed afferma: "Ora sappiamo che alcuni degli eroi hanno risposto, ma cosa faranno? Come reagirà il mondo al loro arrivo? È Overwatch la soluzione di cui ha bisogno il pianeta? Questa è la direzione che prenderà la storia". Keller ha inoltre confermato che il team ha "molti eroi in programma", ma che è ancora troppo presto per offrire dettagli sulla loro identità e caratteristiche di gameplay. Ad ogni modo, viene garantito che questi ultimi contribuiranno ad introdurre nel titolo delle meccaniche inedite per l'IP.



Dal canto suo, Keller ha anche sottolineato che le mappe saranno grandi circa il doppio di quanto visto in Overwatch ed accoglieranno al loro interno elementi quali "tempo atmosferico in modalità dinamica, fulmini, esplosioni e molto altro ancora". Il vicedirettore dell'hero shooter ha inoltre ribadito che "quando verrà lanciato Overwatch 2, gli attuali giocatori di Overwatch e quelli di Overwatch 2 giocheranno insieme nello stesso ambiente di gioco competitivo."

Siete ansiosi di saperne di più sulla nuova creatura di Blizzard? In attesa di ulteriori informazioni, ricordiamo che è possibile dare un primo sguardo ad un video gameplay della modalità Scorta, ambientato nella città di Toronto.