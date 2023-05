Overwatch 2, che succede? Blizzard blocca i contenuti LGBTQ+ del Pride in alcuni Paesi

Dall'1 al 30 giugno si terrà il Pride Month e Blizzard, come tanti altri sviluppatori, si appresta a lanciare un evento speciale nell'universo di Overwatch 2. Peccato solo che l'evento celebrativo della comunità LGBT previsto da Blizzard comprenda, ebbene sì, un blocco ai contenuti del Pride in determinati Paesi.

Il produttore senior di Overwatch 2 Brandy Stiles conferma appunto che l'evento dedicato al Pride Month 2023 sarà bloccato in alcuni Paesi e che, di conseguenza, sarà impossibile accedervi in quelle realtà che non tollerano contenuti LGBT.

Stiles spiega che "adottiamo una tecnologia che limita l'uscita di questi contenuti in Paesi dove sono vigenti delle leggi che non tollerano i contenuti LGBT. Questo sistema ci aiuta a proteggere quei giocatori, perché potreste utilizzare una skin o un oggetto cosmetico a tema LGBT in un Paese e poi mettervi nei guai trovandovi a viaggiare in qualche Paese che ha regole diverse su questi temi. Quindi sentiamo che è nostra responsabilità proteggere coloro che dovessero trovarsi in situazioni simili, in modo tale che non finiscano per violare le leggi nei Paesi in cui operiamo".

Nel momento in cui scriviamo, non è ancora chiaro quali saranno i Paesi in cui Blizzard deciderà di applicare questo blocco preventivo alle attività multiplayer e ad ogni contenuti a tema LGBTQ+ di Overwatch 2. La scelta compiuta da Blizzard, seppur 'giustificabile' a livello strettamente legale, sta comunque scatenando un acceso dibattito sui social, con numerosi utenti che accusano la compagnia statunitense di sottostare passivamente alla legislazione discriminatoria nei confronti della comunità LGBTQ+ di alcuni Paesi per questioni meramente economiche.

