Overwatch 2: svelata la mappa New York e i nuovi look di Widowmaker, Reaper e altri eroi

Al termine della cerimonia d'apertura della BlizzCon 2021, dove Overwatch 2 è stato uno dei grandi assenti, Blizzard ha diffuso numerose informazioni aggiuntive sul secondo capitolo dell'hero shooter nel panel dedicato.

Tra i vari annunci, che non vedono la presenza di nuovi eroi giocabili, troviamo una carrellata di immagini che mostrano i nuovi look dei seguenti eroi: Widowmaker, Reaper, McCree e Pharah. Come potete vedere nella galleria d'immagini in calce alla notizia, Blizzard ha rifatto il guardaroba a tutti e quattro i personaggi, i quali vantano ora degli abiti e delle corazze completamente nuovi e, nel caso di Pharah, un lanciarazzi rinnovato. Le novità non sono però finite qui, dal momento che il BlizzCon 2021 è stato anche la sede d'annuncio di una delle mappe che arriveranno con il gioco, ovvero New York. Nel trailer di presentazione della nuova arena non è stato possibile comprendere quali saranno le modalità giocabili al suo interno, ma il team di sviluppo ha mostrato alcuni dei luoghi che potremo visitare tra i vicoli della città come la stazione, la pizzeria e la centrale dei vigili del fuoco.

Prima di lasciarvi ai contenuti pubblicati da Blizzard, vi ricordiamo che nel corso della serata è stata annunciata una nuova classe di Diablo 4, la Tagliagole.