Overwatch 2: svelate le 36 squadre che parteciperanno alla Overwatch World Cup 2023

Il ritorno della Overwatch World Cup nel 2023 dopo il lancio di Overwatch 2 sta per avvenire: lo spettacolo per gli appassionati vedrà un totale di 36 squadre competere per il titolo di Campione del Mondo. Di quali si tratta? Scopriamolo insieme grazie alle recenti conferme di Activision Blizzard.

Come riportato sul comunicato ufficiale, in tutto ci saranno 36 Paesi suddivisi in due gruppi a seconda di regione di appartenenza e sulla base della popolazione d'utenza di Overwatch 2. Il prossimo febbraio si apriranno le candidature dei Comitati di Competizione, responsabili dell’organizzazione dei provini di marzo al fine di portare una squadra di sette giocatori e giocatrici ad aprile.

A giugno, dunque, le squadre gareggeranno nei rispettivi gruppi a caccia di uno dei 16 posti per le finali in LAN, previsti per il prossimo autunno. Considerate le circostanze attuali in Cina e la presenza di almeno una squadra cinese di alto livello alle precedenti Overwatch World Cup, una squadra del Dragone riceverà un invito diretto alla fase a gruppi senza la necessità di organizzare provini nazionali o partecipare alle qualificazioni online.

La ripartizione delle 36 squadre e delle sei regioni è la seguente:

Conferenza delle Americhe (AMER)

AMER A

Canada

Costa Rica

Guatemala

Messico

Porto Rico

Stati Uniti

AMER B

Argentina

Brasile

Chile

Colombia

Ecuador

Perù

Conferenza Europa e Medio Oriente (EMEC)

EMEC A

Belgio

Francia

Gran Bretagna

Italia

Olanda

Spagna

EMEC B

Germania

Norvegia

Polonia

Arabia Saudita

Svezia

Turchia

Conferenza Asia-Pacifico (APAC)

APAC A

Taipei Cinese

Hong Kong

Indonesia

Giappone

Filippine

Corea del Sud

APAC B

Australia

India

Malaysia

Nuova Zelanda

Singapore

Thailandia

Le 36 nazioni si contenderanno quindi uno dei 15 posti nella fase a gironi. Quelli nelle regioni A combatteranno per 3 slot ciascuno, mentre quelli nelle regioni B combatteranno per 2 slot ciascuno.

In tutto questo, negli Stati Uniti continua il caos della Overwatch League.