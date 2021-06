Overwatch 2: svelati i nuovi look di Sombra e Baptiste

Dopo aver annunciato l'arrivo del cross-play tra PC, PS4, Xbox One e Switch in Overwatch, il nuovo Game Director del franchise Aaron Keller è salito sul palco del Kick Off! Live, show d'apertura del Summer Game Fest, per parlare del secondo capitolo della serie.

Stavolta non è stata presentata nessuna novità eclatante, come l'annuncio del passaggio alla formula 5vs5 di qualche settimana fa. Keller si è limitato a mostrare i nuovi look che Sombra e Baptiste - la prima un'attaccante, il secondo un eroe di supporto - sfoggeranno in Overwatch 2. Sombra è ancora caratterizzata da un design definito "asimmetrico", con numerosi layer per i capelli e i vestiti, quest'ultimi caratterizzati da circuiteria che ben si sposa con le origini da hacker del personaggio, mentre Baptiste sfoggia una nuova acconciatura, modellata con una nuova tecnologia per gli shader dei capelli. Potete ammirarli entrambi nel video allegato in apertura di notizia.

Overwatch 2, ricordiamo, è ancora privo di una data di lancio, ma sicuramente non vedrà la luce prima del 2022. La nuova formula 5v5 cambierà profondamente il ruolo dei Tank... talmente tanto che alcuni pro player della Overwatch League si sono detti molto preoccupati per il loro lavoro.