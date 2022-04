Overwatch 2: svelati i requisiti di sistema della Beta per PC

Il sito ufficiale di Blizzard si è aggiornato questa sera con tantissime nuove informazioni su Overwatch 2, la cui Beta è in dirittura d'arrivo e permetterà a numerosi giocatori in tutto il mondo di testare le modalità PvP dell'hero shooter.

Tra le svariate informazioni diffuse dalla software house troviamo quelle relative ai requisiti di sistema, così da permettere ai giocatori che hanno appena ricevuto un invito (a tal proposito, controllate la vostra casella di posta elettronica) di comprendere se il titolo sia compatibile o meno con le loro macchine da gioco.

Ecco di seguito i requisiti della Beta di Overwatch 2:

Minimi (30FPS)

Sistema operativo: Windows 7, Windows 8 o Windows 10 64-bit (con l'ultimo Service Pack)

Processore: Intel Core i3 oppure AMD Phenom X3 8650

Video: NVIDIA GeForce GTX 600 oppure ATI Radeon HD 7000

Memoria: 6 GB di RAM

Archiviazione: 50 GB di spazio libero su disco

Consigliati (60 FPS con impostazioni medie)

Sistema operativo: Windows 10 64-bit (con l'ultimo Service Pack)

Processore: Intel Core i7 oppure AMD Ryzen 5

Video: NVIDIA GeForce GTX 1060 oppure AMD R9 380

Memoria: 8 GB di RAM

Archiviazione: 50 GB di spazio libero su disco

Vi ricordiamo che, nel caso in cui non rientriate tra i fortunati utenti selezionati per i test, potrete ottenere l'accesso alla Beta di Overwatch 2 grazie ai Twitch Drops, sebbene tale promozione abbia una durata limitata nel tempo.