Overwatch 2: svelato Ramattra, il nuovo eroe Tank in arrivo con la Stagione 2

Come promesso, Blizzard ha ulteriormente animato le Gran Finals della Overwatch League presentando ufficialmente Ramattra, un nuovo eroe di tipo Tank in arrivo in Overwatch 2.

Ramattra si unirà al roster di Overwatch 2 il 6 dicembre 2022, in concomitanza con l'avvio della Stagione 2 dell'hero shooter free-to-play. Blizzard Entertainment ha rimandato ad un altro giorno il reveal completo del gameplay, in compenso ha parlato delle origini del personaggio e della filosofia che lo guiderà sul campo di battaglia.

Ramattra è nientepopodimeno che il capo del Settore Zero. nonché un membro dell'ordine dei monaci Shambali, lo stesso al quale appartiene il già noto eroe di supporto Zenyatta. "Nato come macchina da guerra, Ramattra ha rinunciato alle munizioni per divenire uno scudo con cui proteggere il suo popolo promuovendo pace e serenità. I suoi ideali non erano lontani dal suo compagno monaco Shambali, Zenyatta. Tuttavia, la storia di Ramattra è costellata di difficoltà, traumi e uno sguardo ravvicinato alla dura realtà dell'umanità. L'armonia venne rimpiazzata dal dissenso e Ramattra iniziò ad avvicinarsi ai suoi ideali in modo più pragmatico, arrivando a giustificare qualunque mezzo necessario per difendere i suoi compagni Omnic", si legge nella sua descrizione ufficiale. Nel tempo, dunque, Ramattra ha cominciato ad agire diversamente, smettendo di perseguire il dialogo ed usando ogni mezzo possibile per difendere i diritti degli Omnic.

Parlando del ruolo dell'eroe sul campo di battaglia, il Lead Hero Designer Alex Dawson ha spiegato che Ramattra possiede due differenti forme, liberamente intercambiabili durante le partite: una difensiva, pensata per attirare gli attacchi nemici dalla lunga distanza; una offensiva, chiamata Nemesis, che può essere impiegata per sfondare le linee nemiche e colpire in maniera chirurgica gli eroi nelle retrovie. Capire qual è il momento giusto per passare da una forma all'altra rappresenta la chiave per il corretto utilizzo del personaggio, ha spiegato Dawson. Da buon Tank qual è, Ramattra può proteggere gli alleati in entrambe le forme, con uno scudo definito unico e diverso da tutti gli altri, nonché abbastanza forte da resistere efficacemente anche alla pioggia di proiettili di Bastion.

In attesa della presentazione del gameplay, godetevi la storia delle origini di Ramattra, il quarto nuovo eroe della storia di Overwatch 2, in apertura di notizia.