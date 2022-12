Overwatch 2, sviluppatore conferma futuro rework per Roadhog: niente più one-shot?

Nella giornata di ieri Blizzard ha rilasciato un nuovo hotfix per Overwatch 2 con aggiustamenti a diversi eroi come Doomfist e Sojourn, ma non sono le uniche novità in arrivo per lavorare sul bilanciamento dei personaggi. Uno sviluppatore dell’hero shooter ha infatti confermato che Roadhog vedrà un rework importante.

Egli ne ha parlato in diretta streaming su Twitch assieme a un altro content creator, proprio durante l’analisi del changelog dell’ultima patch contenente molteplici buff e nerf. Dalle sue parole si evince che la capacità di Roadhog di “oneshottare” i nemici a breve svanirà. Non si tratta di una decisione presa alla luce dei recenti dati relativi all’eroe, bensì di una scelta che rientrava nei piani di Blizzard da poco dopo il rilascio di Overwatch 2, poi non introdotta con gli aggiornamenti successivi causa “difficoltà tecniche”.

Secondo quanto dichiarato dallo sviluppatore, pertanto, il rework di Roadhog arriverà a metà gennaio 2023 e sarà focalizzato sul cambiamento delle abilità one-shot e su un nerf generale. Non sono noti altri dettagli in merito alle modifiche che verranno applicare, su cui sicuramente il team dietro l’hero-shooter free-to-play lavorerà duramente nel corso delle prossime settimane, al fine di assicurare l’esperienza di gioco migliore possibile immediatamente in seguito alla distribuzione dell’update dedicato.

In chiusura, ricordiamo che a inizio dicembre Blizzard ha svelato i piani a lungo termine per gli eroi di Overwatch 2.