Overwatch 2, gli sviluppatori annunciano modifiche importanti alle mappe di gioco

Uno dei punti focali della strategia di supporto a Overwatch 2 è sicuramente quello della comunicazione. Gli sviluppatori, ultimamente, hanno infatti discusso con i fan diverse tematiche, tra cui le novità relative alle ultimate del gioco e i cambiamenti che interesseranno le mappe in futuro.

Nel corso di un post pubblicato nel forum ufficiale dello sparatutto gratuito, il team di sviluppo ha confermato di avere dei piani precisi per risolvere le problematiche relative allo spawn nelle mappe. A quanto pare, giocare in difesa nelle modalità online è diventato davvero difficile, questo perché, nel momento in cui viene si torna in vita dopo aver perso un punto di controllo, i compagni di squadra tenderanno a spawnare in altri punti della mappa, rendendo davvero difficile l'esecuzione di qualsiasi strategia di difesa.

Come possibile soluzione, il team ha preso in considerazione l'ipotesi di offrire dei passaggi sicuri per facilitare il ricongiungimento tra i membri del team in difesa sparsi per la mappa:



"Vi capita mai di spawnare in difesa nella mappa Gibraltar, poco prima di raggiungere il primo checkpoint e di chiedervi se riuscirete a ricongiungervi ai vostri compagni prima di essere catturati dai nemici? Abbiamo pensato ad alcune modifiche da apportare al level design del gioco per risolvere questo problema, ma ciò porterebbe alla scoperta di nuovi punti d'attacco strategici che preferiremmo evitare".



Queste modifiche saranno presumibilmente applicate dopo il lancio della nuova Season di Overwatch 2, prevista per il 7 febbraio, che introdurrà un nuovo battle pass e diverse modifiche all'economia del gioco.