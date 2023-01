Overwatch 2: lo sviluppo della Campagna procede più lentamente del previsto

Sebbene nei pani originali ci fosse una pubblicazione in simultanea della componente online e della Campagna single player, sappiamo molto bene come Blizzard abbia infine deciso per il lancio del solo comparto multiplayer di Overwatch 2.

Blizzard ha affermato lo scorso novembre che avremmo dovuto "aspettare ancora un po'" prima dell'arrivo della Campagna, che andrà ad approfondire il background narrativo degli iconici eroi dello shooter. Aaron Keller, il director del titolo, ha lasciato intendere in una recente intervista che l'attesa della fanbase potrebbe essere destinata a perdurare ancora diverso tempo.

Keller ha infatti svelato che lo sviluppo della Campagna di Overwatch 2 sta procedendo "più lentamente di quanto avremmo voluto". Un dispiacere che si somma a quello legato al mancato lancio in contemporanea con il multiplayer online: "Non volevamo rilasciare tutti i contenuti che stavamo creando per Overwatch 2 prima di aver finito la campagna", ha affermato Keller a NME. "Ci siamo ritrovati a dire 'continueremo a non dare contenuti ai nostri giocatori in modo da poter pubblicare tutto secondo la nostra strategia originale - con la campagna - o dovremo cambiare il modo in cui pensiamo al lancio del gioco".

Keller ritiene in ogni caso che il rinvio sia stata la decisione più saggia che potesse prendere Blizzard. Sebbene non abbia fornito indicazioni precise, il director ha promesso che la Campagna sarà pubblicata quest'anno, nel mentre il team continua a limarla in tutti gli aspetti. Intanto la community protesta nuovamente contro gli sviluppatori a causa dell'ultimo evento, ritenuto il peggiore sinora.