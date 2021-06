Overwatch 2 per Switch presenterà dei compromessi grafici, focus sul gameplay

L'arrivo nelle console di nuova generazione e l'inizio di una nuova rivoluzione tecnica non ha fatto cambiare idea a Blizzard Entertainment, che come promesso due anni fa pubblicherà Overwatch 2 anche su Nintendo Switch.

Dall'uscita del primo capitolo è tuttavia passata molta acqua sotto i ponti, e in tutto questo tempo i grafici di Irvine hanno introdotto molte nuove funzioni high-end nel motore grafico, che si mostreranno al massimo del loro splendore su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Come spiegato dal Technical Director John Lafleur nel corso di una recente sessione AMA, la versione Switch di Overwatch 2 presenterà quindi diversi compromessi grafici.

"Con l'avanzata che gli hardware hanno compiuto da quando è stato lanciato Overwatch, abbiamo migliorato il motore di Overwatch 2 con ulteriori funzioni high-end. In ogni caso, stiamo lavorando sodo per fare in modo che ogni piattaforma possa offrire la miglior esperienza possibile, anche nel PvE. Nintendo Switch si è rivelata più impegnativa delle altre, e dovremo fare un po' di compromessi. Per questo motivo, alcune delle migliorie visive più importanti potrebbero non essere visibili, lì. Ci stiamo impegnando per fare in modo che tutte le meccaniche di gameplay funzionino a dovere, per prima cosa".

La versione Nintendo Switch di Overwatch 2 girerà sullo stesso engine del primo capitolo, quindi i giocatori della grande N sanno già cosa aspettarsi. A proposito, ne approfittiamo per ricordarvi che il supporto al cross-play di Overwatch si estende anche a Nintendo Switch.