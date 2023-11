Overwatch 2, tante novità dalla BlizzCon 2023: arriva anche il nuovo campione Mauga

Nel corso della BlizzCon 2023 il team di Overwatch 2 ha condiviso alcune interessanti novità relative al gioco, la prima delle quali riguarda l'arrivo di Mauga, il nuovo campione col ruolo di tank.

Si tratta esattamente del tank di Overwatch 2 i cui dettagli erano trapelati nelle scorse ore ed è il primo eroe samoano di Overwatch. Era già apparso in passato, ma mai come personaggio giocabile. Alla convention, invece, è stato confermato ufficialmente che si unirà ai ranghi di Overwatch 2.

In qualità di personaggio d'assalto, Mauga brandisce una serie di armi ad artiglieria pesante come la mitragliatrice incendiaria e la mitragliatrice aerea, affettuosamente soprannominate Gunny e Cha Cha.

Mauga può intrappolare i nemici all'interno di un certo raggio e ha anche una mossa di carica inarrestabile chiamata Overrun, che lo fa sfrecciare attraverso il campo di battaglia come un ariete. In onore alle sue origini, anche i suoi tatuaggi sono stati realizzati tenendo fede alla cultura samoana.

Alla BlizzCon 2023 sono stati anticipati anche alcuni dei prossimi aggiornamenti su Overwatch 2 in arrivo il prossimo anno. Verrà introdotta, ad esempio, una nuova modalità PvP, Clash, in cui una squadra dovrà raggiungere 5 punti per aggiudicarsi la vittoria.

Ci saranno, inoltre, iniziative legate alla mitologia egizia e un particolare scenario in cui gli eroi diventeranno i cattivi e i cattivi diventeranno gli eroi. Tutto da scoprire a tempo debito.