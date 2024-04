Overwatch 2, meglio tardi che mai: cambiano le politiche sulle Periferiche non Autorizzate

Premuratasi di lanciare la Stagione 10 di Overwatch 2, Blizzard guarda al futuro per preannunciare un'importante novità legata alle politiche sulle periferiche non autorizzate.

Come spiegato sulle pagine del blog di Blizzard Entertainment dal Senior Producer Adam Massey e dal Capo Programmatore Daniel Razza, la casa di Irvine è perfettamente consapevole delle critiche mosse da chi, giustamente, desidera partecipare a partite equilibrate e prive di utenti che, con l'inganno, sfruttano dispositivi che gli consentono di utilizzare mouse e tastiera su console con il solo scopo di trarne vantaggio nelle arene competitive.

I due esponenti di Blizzard spiegano a tal proposito che "sebbene ci siano casi in cui le periferiche di questo tipo vengono utilizzate per motivi di accessibilità, alcuni giocatori stanno approfittando di questa situazione per sfruttare la mira assistita anche se le loro periferiche non sono state progettate per accedere a questa funzione. Per tale motivo, in un prossimo futuro questi dispositivi entreranno a far parte di un elenco che comprende tutte le Periferiche non Autorizzate".

A partire dalla Stagione 11, di conseguenza, qualsiasi utente che utilizzerà una periferica non autorizzata su console verrà sanzionato in due modi: il 'cartellino giallo' bloccherà l'accesso alla modalità competitiva su console per una settimana. In questo lasso di tempo sarà possibile accedere alle sole Partite Rapide: se gli utenti sanzionati continueranno a utilizzare periferiche non autorizzate riceveranno l'inevitabile 'cartellino rosso'.

In questo caso, la punizione consisterà nel ban dalle modalità competitive su console per la durata della Stagione, nell'impossibilità di accedere alla Mira Assistita e nell'obbligo di partecipare solo ed esclusivamente alle lobby delle Partite Rapide compose da altri giocatori con mouse e tastiera. Ma non è tutto.

Da qui alle prossime settimane, Blizzard si ripromette di sospendere in maniera permanente tutti quegli account di utenti rilevati ad abusare maggiormente di questo genere di periferiche non più autorizzate per acquisire un vantaggio ingame nelle partite competitive di Overwatch 2 su console.

