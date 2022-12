Overwatch 2, torna l'evento Magico Inverno: nuove modalità e ricompense

Blizzard Entertainment rilancia l'evento Magico Inverno che fa il suo ritorno anche in Overwatch 2. L'hero shooter si prepara in questo modo ad accogliere nuove modalità e ricompense che potrete sbloccare nel corso dei prossimi giorni.

A partire da oggi e fino al 4 gennaio potrete prendere parte a diverse modalità arcade disponibili esclusivamente durante questo periodo. La prima è Mei's Snowball Offensive, in cui Mei spara palle di neve che mettono istantaneamente KO i giocatori nemici. Ogni utente gioca nei panni dell'eroina nell'eliminazione 6 contro 6 o nei tutti contro tutti per otto giocatori. Mei's Yeti Hunt è la seconda modalità in stile raid 5 contro 1: cinque giocatori, nei panni di Mei, tentano di impedire a uno Yeti controllato dal giocatore di rubare cibo da un villaggio vicino. La modalità finale è Freezethaw Elimination, dove i giocatori eliminano i nemici congelandoli e tentando di scongelare i propri compagni di squadra per rimanere in partita.

Dal 20 dicembre al 4 gennaio i giocatori possono ottenere un ciondolo per arma con ghirlanda e l'icona Celebration Hat. I giocatori possono anche riscattare alcuni gadget per D.Va tramite i drop di Twitch: dovrete guardare stream su Overwatch 2 per due ore per ottenere una posa di vittoria per D.Va e quattro ore per guadangare la skin leggendaria Sleighing D.Va. Come negli anni passati, durante l'evento saranno disponibili altri cosmetici a tema invernale.

Se siete interessati ad approfondire lo shooter di Blizzard, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Overwatch 2.