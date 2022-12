Overwatch World Cup torna dopo tre anni! Tutti i dettagli sull'evento eSport del 2023

I fan dell'hero shooter di Blizzard con la passione per gli eventi competitivi saranno felici di apprendere la notizia del ritorno della Overwatch World Cup. Nell'edizione 2023 dello spettacolo eSport, tutti i giocatori potranno mettersi alla prova nella rinnovata cornice multiplayer offerta dal lancio di Ovrewatch 2.

A tre anni dall'ultima Coppa del Mondo di Overwatch, nel 2023 tornerà quindi la più grande competizione dell'hero shooter di Blizzard e a darne conferma è proprio il team di Irvine con un messaggio condiviso sul sito ufficiale dello sparatutto multiplayer, con tanto di indicazioni sul regolamento, sulle modalità di accesso alle prove e sulle tempistiche delle diverse fasi dello spettacolo eSport.

Stando alla scaletta annunciata d Blizzard, a gennaio l'azienda statunitense svelerà i 36 Paesi e regioni che si contenderanno la vittoria nell'Overwatch World Cup 2023, contestualmente all'apertura delle candidature per i Comitati di Competizione responsabili dell'organizzazione dei provini in ogni Paese.

Tra le novità dell'edizione 2023 dell'evento eSport di Overwatch ci sarà anche l'introduzione di un sistema inedito per contendersi un posto nel team attraverso un torneo a formato aperto: la Prova della World Cup. Le sfide legate a questo torneo speciale avranno luogo a febbraio e permetteranno ai vincitori di ottenere un posto diretto per i provini del proprio team. Sarà comunque possibile iscriversi ai provini regolari che si terranno a marzo, a patto di avere un grado competitivo Diamond o superiore.

Inoltre, nel 2023 Blizzard proporrà delle sfide e delle ricompense per chiunque aiuti a festeggiare il ritorno dell'Overwatch World Cup: le qualificazioni inizieranno a giugno, al termine del percorso che porterà alla finalizzazione dei team dei diversi Paesi. Il gran finale dell'Overwatch 2 World Cup 2023 si terrà in autunno, con 16 team che si scontreranno in un ambiente LAN per determinare i nuovi campioni della World Cup dopo lo stop delle competizioni per la pandemia da Coronavirus. Nell'attesa di ulteriori informazioni da partedi Blizzard, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Overwatch 2.