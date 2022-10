Overwatch 2: tornano le code con l'evento di Halloween; è polemica per la skin di Kiriko

Esattamente come da programma, è stato lanciato l'evento Halloween da Brividi 2022 di Overwatch 2, che ha portato in dote una nuova missione co-op, l'attività PvE contro il pazzo Dottor Junkestein e tante altre novità. Ciò che Blizzard non è riuscita a prevedere, è che l'evento avrebbe portato nuovamente alla formazione di code.

Come segnalato anche da Tom Warren di The Verge, molti giocatori si sono ritrovati costretti ad attendere diversi minuti prima di poter usufruire delle funzionalità online di Overwatch 2. Questo perché, esattamente come successo durante il giorno del lancio, si sono formate delle lunghe code che stanno impedendo il normale accesso al gioco. Alcuni hanno persino segnalato di aver riscontrato un errore tecnico al termine delle code che hanno dovuto pazientemente rispettare. Probabilmente la situazione andrà migliorando nel corso delle prossime ore, ma sembra sempre più evidente come i server di Blizzard non siano sempre in grado di rispondere adeguatamente al numero di giocatori che si connettono ai servizi online dello shooter.

Nel frattempo parte della community è insorta in polemica a causa di uno dei nuovi bundle cosmetici che include una skin spettrale da "strega" per Kiriko. Questo pacchetto costa 2600 crediti, il che equivale a circa $26. Il bundle assicura una skin decorata che conferisce a Kiriko un cappello da strega insieme a stivali e vestiti abbinati per la stagione di Halloween. La skin in questione non può essere attualmente acquistata al di fuori del pacchetto, ed i fan si sono riversati in massa sui social media per esprimere il proprio disappunto.

