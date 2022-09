Overwatch 2 contro la tossicità: i nuovi giocatori dovranno sbloccare tutto

Con l'avvicinarsi della data di lancio di Overwatch 2, Blizzard sta lentamente scoprendo le carte sull'hero shooter gratis e proprio questa sera ha svelato quali saranno le limitazioni per gli utenti che creeranno un account ad hoc per giocare il titolo.

La software house ha annunciato l'iniziativa intitolata Matrice Difensiva, la quale ha l'obiettivo di proteggere l'integrità di gioco e preservare gli utenti più attivi, evitando comportamenti tossici o scorretti. A tal proposito, i nuovi account dovranno avere un numero di cellulare associato al profilo Battle.net e avranno alcune limitazioni in merito ai contenuti accessibili. Chi creerà un account dopo il lancio di Overwatch 2 non potrà accedere sin da subito a tutti i personaggi e le modalità, che verranno sbloccati nel corso delle prime 100 partite giocate con quel profilo. Per quello che riguarda invece la modalità Competitiva, questa diverrà giocabile solo dopo 50 vittorie nelle Partite Rapide.

Tale struttura di gioco dovrebbe prevenire numerosi atteggiamenti scorretti quali smurf, cheating e altro, senza contare che un'intelligenza artificiale terrà d'occhio la chat per individuare eventuali comportamenti molesti e migliorerà nel tempo grazie al machine learning. Insomma, sembra proprio che Blizzard voglia creare un ambiente di gioco sereno e privo di qualsiasi forma di fastidio.

Avete già letto tutti i bilanciamenti agli eroi di Overwatch 2, in arrivo il prossimo 4 ottobre 2022? Sulle nostre pagine trovate anche tutti i dettagli sui contenuti del Battle Pass gratis e Premium di Overwatch 2.