Overwatch 2: il trailer di Halloween da Brividi svela le nuove e terrificanti skin

Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, questa settimana avrà il via il primo evento a tempo limitato di Overwatch 2, ovvero Halloween da Brividi 2022. Per stuzzicare i fan del free ti play, Blizzard ha pubblicato un trailer che svela i contenuti in arrivo con l'evento.

La protagonista assoluta dell'evento sarà Junkenstein's Revenge: Wrath of the Bride, una nuova missione cooperativa che vedrà i giocatori sfidare una versione alternativa di Sombra e il suo esercito di mostri. Ad affiancare la missione inedita troveremo anche la vecchia attività PvE del primo Overwatch, quella contro il pazzo Dottor Junkenstein, che sarà quindi giocabile per tutta la durata dell'evento.

Blizzard ha confermato che nel corso di Halloween da Brividi 2022 sarà possibile ottenere un ciondolo e alcune ricompense minori in maniera gratuita, senza contare che le sfide extra garantiranno esperienza per il Battle Pass della Stagione 1. Chi sarà disposto a ricorrere alle microtransazioni potrà inoltre acquistare le vecchie skin di Halloween e quelle create appositamente per il nuovo evento, ovvero i costumi della Regina dei Junker e di Kiriko. La skin di Winston, invece, verrà distribuita gratuitamente tramite una promozione su Twitch.

L'evento avrà il via domani, martedì 25 ottobre 2022, alle ore 20:00 e terminerà alla stessa ora del 9 novembre. Per chi non lo sapesse, da domani si potrà ottenere una skin leggendaria gratis di Reaper in Overwatch 2.