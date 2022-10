Overwatch 2: l'uscita del gioco gratis ha avuto conseguenze anche sui siti per adulti

Il debutto di Overwatch 2, pur con qualche problema, è stato un successo anche e soprattutto grazie al nuovo modello di distribuzione che ha permesso a tutti di scaricare il titolo in maniera gratuita su PC e console. Tale popolarità ha avuto ripercussioni di un certo tipo persino su un noto sito d'intrattenimento per adulti.

Come fa notare Kotaku, in concomitanza con il lancio dell'hero shooter firmato Blizzard, anche le parole più ricercate su PornHub sono cambiate e alcune delle eroine più amate dal pubblico sono finite in cima alla lista. Nemmeno a dirlo, pare che una delle ricerche più comuni degli utenti sul noto portale contenga proprio la parola 'Dva' (senza il punto), ma anche altri personaggi sono finiti nel mirino dei videogiocatori in cerca di 'distrazioni' sul sito. Come se non bastasse, sembrerebbe che alcuni modellatori 3D abbiano già riprodotto con una certa cura i nuovi personaggi come Kiriko e le nuove versioni degli eroi come Mercy e, appunto, D.Va. Potete facilmente immaginare che tale lavoro abbia un solo ed unico scopo: impiegare questi fedeli modelli tridimensionali in prodotti pensati per gli adulti. Insomma, ancora una volta i fan hanno dimostrato di aver apprezzato particolarmente il lavoro degli artisti di Blizzard.

