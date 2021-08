Overwatch 2: l'uscita è ancora lontana secondo alcuni rumor

Sebbene di recente siano state svelate nuove mappe e skin di Overwatch 2, Blizzard continua ad essere vaga sulla finestra di lancio dello sparatutto online e a spiegarne i motivi potrebbero essere alcune recenti voci di corridoio.

Stando allo streamer Metro, il quale sostiene di aver chiacchierato con una fonte molto vicina agli sviluppatori, i lavori su Overwatch 2 starebbero richiedendo molto più tempo rispetto a quanto previsto dall'azienda. Tali problematiche incontrate nel corso dello sviluppo potrebbero portare ad un grosso ritardo del gioco, che a questo punto non riuscirà ad arrivare sul mercato entro la fine del 2022 e slitterà quindi all'anno successivo. Se ciò dovesse essere confermato sarebbe un bel problema per i server del primo capitolo, i quali rischierebbero un esodo a causa dell'assenza di contenuti di rilievo per parecchio tempo. Vi ricordiamo infatti che Blizzard ha interrotto il supporto dell'hero shooter con nuovi eroi e con i cosiddetti 'major update' e si limiterà a proporre nuove versioni dei vecchi eventi e qualche nuovo costume per la personalizzazione degli eroi. Come fa però notare Metro su Twitter, un altro anno e mezzo di aggiornamenti minori potrebbe non bastare a tenere vivo l'interesse nei confronti del gioco.

In attesa di scoprire se tali rumor siano fondati o meno, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i nuovi look di Sombra e Baptiste in Overwatch 2.