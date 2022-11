Overwatch 2: gli utenti chiedono a gran voce un cambio al sistema di chat

La lunga - e negativa - odissea di Overwatch 2 sembrerebbe non giungere alla fine, con un'utenza di videogiocatori molto in disaccordo con una serie di scelte poco apprezzate da parte degli sviluppatori. Dopo la creazione di alcuni sondaggi per cambiare il sistema di microtransazioni, giungono nuove lamentele da parte della community.

Si sa: molto spesso le produzioni multiplayer, soprattutto quelle dallo stampo fortemente competitivo, sono spesso caratterizzate da una community di utenti avvezzi ad un linguaggio molto scurrile e, in questi casi, non aiuta l'esistenza di un sistema di chat disprezzato dai giocatori. La sezione di Reddit dedicata ad Overwatch 2 ha visto, nell'arco delle scorse settimane, una serie di discussioni attorno al tema scottante del controllo delle chat del gioco.

C'è chi ritiene che si debba migliorare un sistema già presente - in parte -, che vede la traduzione automatica di frasi riconosciute come offensive per gli altri giocatori: ad esempio, la frase "GG EZ", che sta ad indicare con toni provocatori una "giocata facile", ritenuta dagli altri "stupida", viene adesso sostituita in automatico con "Perbacco! Che partita fantastica! Mi sono divertito un sacco!". La notizia giunge direttamente da un post su Reddit. Dunque, possiamo dire che Blizzard sta tentando di fronteggiare l'emergenza di una chat poco sportiva e altamente limitante per la stessa esperienza di gioco online, quasi sempre caratterizzata da una lunga serie di provocazioni denigratorie verso gli altri giocatori.

Tuttavia, si continua a discutere circa la mossa giusta da intraprendere per giungere alla risoluzione del problema: se, infatti, alcuni utenti ritengono che vada migliorato il sistema adottato da Blizzard, altri ancora ritengono che la modifica automatica delle frasi sia inutile. Il desiderio rimane sempre quello: la tossicità della chat di Overwatch 2 continua ad essere ancora troppo elevata per i giocatori, ma alcuni utenti ritengono che sia molto facile aggirare questa funzione, visto che non sempre il sopracitato "GG EZ" viene sostituito e vi è comunque la possibilità di leggere il contenuto del messaggio originale.

In questi giorni Blizzard si prepara a rivelare ufficialmente il nuovo eroe tank di Overwatch 2. Che, però, stia per giungere il momento di altre comunicazioni ufficiali circa un miglioramento generale dell'esperienza di gioco, soprattutto in riferimento alla problematica della chat di gioco? Non vi sono informazioni ufficiali sui prossimi piani di Blizzard, ma non possiamo che sperare nell'arrivo di qualche comunicato circa l'introduzione di questa - e tantissime altre - migliorie che diventano sempre più necessarie per i giocatori di Overwatch 2.