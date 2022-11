Overwatch 2: gli utenti desiderano che vengano ripristinate alcune funzioni

Mentre sul fronte Overwatch 2 emergono i primi aggiornamenti da Blizzard per il PVE in Overwatch 2, da parte degli utenti continuano ad emergere ulteriori richieste di migliorie della propria esperienza di gioco. In particolare, tra le tante richieste apparse in rete, risalta quella di ripristinare alcune funzioni vecchie.

In particolare, si fa riferimento ad alcune peculiarità del primo capitolo di Overwatch: al termine di ogni partita, infatti, i giocatori avevano la possibilità di accedere a numerose statistiche post-partita, le quali riuscivano ad offrire un prospetto generale sull'andamento delle proprie performance e di quelle dei propri compagni. Tra le tante feature vi era anche quella di votazione del miglior giocatore della partita, il che andava sicuramente ad influire - anche solo indirettamente - sul desiderio di scontrarsi con i propri avversari al meglio delle proprie capacità.

Tuttavia, le suddette statistiche post-partita sono venute meno con Overwatch 2, il cui approdo sul mercato ha di fatto segnato un profondo cambiamento nell'esperienza di gioco dapprima concepita dagli utenti. Ciò nonostante, la mancanza di tali informazioni cozza con la serie di strumenti che i player hanno a propria disposizione per monitorare l'andamento complessivo della partita. I giocatori, infatti, possono osservare alcuni dettagli relativi ai propri avversari, grazie all'introduzione di un tabellone. Quindi, per una fetta d'utenza vi è il desiderio di un ritorno delle statistiche visibili alla fine della partita.

Proprio per questo, i feedback degli utenti non si sono fatti attendere: come possiamo leggere da alcuni post su Reddit, infatti, l'utente cloudhell afferma "sarebbe fantastico se Blizzard permettesse di votare di nuovo gli avversati dopo le partite, chi ne sente la mancanza?". Non si tratta però dell'unico commento attinente all'intera questione in oggetto: "Mi sembra che stiano ponendo maggiore attenzione sulla questione dell'Endorse Player ed è per questo che hanno rimosso le carte di fine partita", oppure ancora "Non vogliono che si usino le vecchie carte finali, ma solo l'inutile sistema di approvazione. Il che è uno schifo, io amavo le vecchie carte finali".

Blizzard continua a tenere conto dei feedback dell'utenza, facendo in modo di soddisfare tutte le esigenze dei giocatori e di migliorare l'esperienza di gioco complessiva. Per esempio, a partire dall'ultima patch vi sarà la possibilità di registrare la chat vocale in Overwatch 2, così da poter fronteggiare l'incresciosa emergenza delle chat online altamente anti-sportive e denigranti per diversi utenti.