Overwatch 2, utenti con numeri telefonici prepagati delusi: non possono accedere al gioco

Nel mentre Blizzard continua a lavorare per fronteggiare l'attacco DDOS che ha colpito i server di Overwatch 2 e che ha impedito a molti giocatori di lanciarsi in battaglia in queste ore, parte dell'utenza esprime il proprio malcontento per l'implementazione del numero di telefono obbligatorio.

Nel tentativo di contrastare gli hacker, Blizzard rende necessario registrare un numero di telefono e collegarlo a Battle.net, tuttavia la pratica sta creando dei disagi per quei giocatori che dispongono di numeri telefonici prepagati, non accettati dal sistema di sicurezza dello sparatutto.

Su reddit si è aperta una discussione al riguardo, con un utente in particolare che dice di "vergognarsi" di non riuscire a soddisfare i requisiti richiesti da Blizzard: "Ho Cricket Wireless. È quello che la mia famiglia può permettersi. Non so cos'altro dire. Non dirò alla mia famiglia che dovremmo cambiare a causa di un videogioco. Ora non posso giocare a Overwatch. Sono davvero triste per questo. Gioco da anni con amici e familiari, ora non posso giocare con nessuno di loro a causa del mio piano telefonico. Sono davvero arrabbiato e stranamente mi vergogno per non aver soddisfatto questo "standard". Non avrei mai pensato che sarei stato escluso da Overwatch in base alla mia capacità di permettermi un contratto telefonico, ma eccoci qui... Blizzard è la prima azienda a farmi sentire troppo povero per giocare".

Nell'attesa della recensione finale, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Overwatch 2 per ulteriori approfondimenti sull'hero shooter di Blizzard.