Overwatch 2: utenti perdono i progressi del primo gioco, Blizzard cerca una soluzione

Il lancio del nuovo hero shooter di Blizzard Entertainment non sembra essere andato nel migliore dei modi: ci sono state disconnessioni e code infinite per accedere ad Overwatch 2 a causa di un attacco DDOS che ha reso molto difficile per tanti giocatori accedere ad una partita.

Ancora, gli utenti con numeri telefonici prepagati non possono accedere ad Overwatch 2, scatenando così ulteriormente malcontento. Adesso emerge un ulteriore problema che sembra essere abbastanza diffuso: nel passaggio al nuovo capitolo, diversi giocatori pare abbiano perso progressi, skin ed oggetti cosmetici ottenuti nel primo Overwatch, e si ritrovano quindi costretti a dover ripartire da zero. In ogni caso Blizzard è al corrente della problematica, riportata all'interno di un elenco sul proprio forum ufficiale che riporta tutte le problematiche di lancio ed i bug segnalati dagli utenti.

Gli autori sono già al lavoro per risolvere tutti gli inconvenienti emersi in queste prime ore di Overwatch 2, pertanto è molto probabile che una soluzione per recuperare tutti gli elementi perduti del primo capitolo verrà trovata già nei prossimi giorni. Resta in ogni caso una spiacevole magagna per chi era pronto a ripartire in Overwatch 2 esattamente da dove era rimasto con il primo gioco, dovendo quindi attendere aggiornamenti da parte di Blizzard per potersi godere adeguatamente la loro avventura con il nuovo hero shooter.