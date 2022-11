Overwatch 2: alcuni utenti richiedono delle modifiche alla modalità Push

Purtroppo non tutto quel che è oro luccica e Overwatch 2 non è da meno. Il nuovo titolo targato Blizzard è già disponibile su tutte le piattaforme da diverse settimane e, come abbiamo potuto osservare nell'immediato periodo post-lancio, il gioco è stato oggetto di numerosissime critiche da parte dell'utenza.

Infatti, gli utenti hanno protestato contro il sistema di ranking di Overwatch 2 e le controversie attorno al gioco di Blizzard sono state numerosissime in seguito al lancio ufficiale del gioco. Al di là dei difetti della produzione, però, Overwatch 2 ha riscosso un grande successo tra i giocatori, tentando di rimediare alle problematiche segnalate ascoltando i feedback della community e provando a rinnovare la seconda iterazione di una serie di prodotti che hanno appassionato moltissimi amanti del genere videoludico degli sparatutto in prima persona.

Tra le tante novità introdotte da Blizzard vi è stata la modalità Push la quale, introducendo nuove mappe e sostituendo la modalità assalto, ha tentato di apportare numerosi cambiamenti tangibili e apprezzabili per l'utenza, che però ha dovuto dire addio a mappe quali Horizon Lunar Colony, Hanamura ed altre ancora. Tuttavia, gli utenti non hanno apprezzato del tutto queste innovazioni di gameplay, richiedendo addirittura che le nuove mappe siano sostituite con quelle vecchie. Quantomeno, ciò che viene richiesto a Blizzard è che la struttura delle zone di gioco della modalità push incentivino e favoriscano un tipo di gameplay differente, riducendole in quanto - attualmente - favoriscono chiunque riesca a vincere il primo incontro.

"Come vi sembra la modalità push? Io preferisco la modalità vecchia e le mappe vecchie. I match sono troppo lunghi, richiedono trppo tempo e troppe camminate per tornare al robot" sono queste le dichiarazioni dell'utente NightyCatNights su Reddit, a cui seguono una frotta di utenti d'accordo con le affermazioni del giocatore. C'è, infatti, chi crede che la modalità necessiterebbe di una riduzione della grandezza delle mappe dichiarando, appunto, che "sarebbe una modalità migliore se le mappe fossero significativamente più piccole". Tanti utenti, che hanno risposto al commento di NightyCatNights, ribadiscono che secondo loro la modalità non sembrerebbe progettata per scontri 5vs5.

In generale, quindi, possiamo affermare che l'idea comune sia quella di una modalità dal potenziale interessante, che necessita di alcuni cambiamenti che favoriscano il gameplay generale e l'esperienza di gioco correlata alla modalità push, anche a causa del troppo tempo richiesto e per lo sbilanciamento delle partite, le quali tendono a favore di chi riesce a vincere i primi round della partita. Si spera che le migliorie del gioco siano dietro l'angolo, anche nel caso di alcuni bug che permettono di entrare nella base avversaria e non solo. Overwatch 2 ha riscosso un grande successo tra i giocatori, anche a fronte di tutte le lamentele connesse al gioco di Blizzard.