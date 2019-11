Overwatch 2 verrà lanciato anche su Nintendo Switch

Anche se molte informazioni erano già trapelate in precedenza, durante la cerimonia d'apertura della BlizzCon 2019 Blizzard è riuscita ugualmente a stupire i suoi fan annunciado Overwatch 2 con uno spettacolare trailer che ha tirato le fila della storia e ci ha preparato agli eventi che verranno narrati nell'inedita campagna PvE cooperativa.

Mentre la finestra di lancio continua a rappresentare un assoluto mistero - Blizzard preferisce non sbottonarsi - abbiamo scoperto che Overwatch 2 verrà pubblicato su PC, PlayStation 4, Xbox One e persino su Nintendo Switch, piattaforma sulla quale il franchise ha effettuato il suo debutto in tempi molto recenti. Nessuna menzione delle console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Scarlett, sebbene il lancio anche su queste ultime ci appare scontato: restano solo da capire le tempistiche.

Overwatch 2 offrirà sia contenuti PvE cooperativi con Missioni Storia, Missioni Eroe e progressione delle abilità dei personaggi, sia una componente PvP 6v6 condivisa con il primo capitolo. Tutte le prossime mappe, gli eroi aggiuntivi e le nuove modalità (tra cui Scorta) verranno resi disponibili anche per i giocatori di Overwatch, dal momento che Blizzard non vuole dividere la community. Inoltre, sarà possibile importare in Overwatch 2 progressi e oggetti ottenuti negli anni precedenti.