Overwatch 2: la versione fisica di questo ciondolo costa meno di quella virtuale

Le microtransazioni di Overwatch 2, troppo costose a detta dei giocatori, sono di nuovo al centro delle polemiche per via di un semplice portachiavi dedicato al Pachimari, la celebre mascotte dell'hero shooter Blizzard.

Tutto nasce da un utente Reddit che, probabilmente per via della sua passione per gli oggetti da collezione, ha notato un particolare parecchio bizzarro. Il ciondolo per le armi a forma di Pachimari e che può essere acquistato nel free to play tramite le microtransazioni ha anche una controparte reale. Fin qui non sembrerebbe esserci nulla di particolarmente strano, se non fosse che al centro delle discussioni sui social vi sia proprio la differenza di prezzo tra le due diverse versioni dell'oggetto. Il ciondolo, che è in vendita sulla sola versione americana dello Store Blizzard ufficiale, ha un costo di soli 5 dollari. La versione digitale dello stesso oggetto, invece, viene venduta a 700 Monete Overwatch, l'equivalente di 7 euro. Va inoltre precisato che il pacchetto minimo di monete corrisponde a quello da 500 ed è venduto a 4,99 euro: questo significa che occorre spendere almeno 10 euro per poter acquistare l'elemento cosmetico virtuale.

Insomma, si tratta di una situazione davvero particolare che sta spingendo molti utenti a riflettere sulle microtransazioni del titolo Blizzard, già criticate pesantemente nel corso degli ultimi giorni. Per chi non lo sapesse, infatti, sono arrivate parole dure nei confronti del bundle di Kiriko in vendita durante l'evento di Halloween di Overwatch 2.