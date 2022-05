Overwatch 2 vs Overwatch: l'evoluzione delle mappe nel video confronto

Con la fine di aprile, ha preso il via una nuova Closed Beta PvP di Overwatch 2, grazie alla quale il pubblico di appassionati dell'hero shooter ha potuto testare in prima persona le novità in arrivo nel sequel di Overwatch.

Grazie alla sessione di prova, i giocatori hanno inoltre potuto scoprire la conformazione delle mappe del titolo Blizzard, protagoniste di un'interessante evoluzione. Quest'ultima, in particolare, è stata immortalata da un interessante video confronto, che pone le une accanto alle altre le mappe di Overwatch e di Overwatch 2. Il filmato, che trovate direttamente in calce a questa news, rende particolarmente evidente il lavoro svolto dal team di sviluppo sul fronte del sistema di illuminazione.



Dalle atmosfere mediterranee di Ilios alle piccole case di Dorado, passando per la fortezza medievale di Eichenwalde e gli scenari orientali di Lijiang Tower, Overwatch 2 mette in scena una promettente evoluzione del comparto tecnico e grafico dell'IP di casa Activision Blizzard. Il video confronto, come ovvio, è stato realizzando sfruttando sessioni di gameplay tratte dalla Closed Beta, e non rappresenta dunque ancora uno specchio sulla qualità finale dell'hero shooter. Ancora privo di una data di lancio, quest'ultimo potrà infatti migliorare ulteriormente.



Nel frattempo, è ora disponibile la prima patch per la Closed Beta di Overwatch 2.