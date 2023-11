Overwatch 2: è l'ora del workout in un cosplay di Tracer

La polemica sul prezzo delle skin di Overwatch 2 ha costretto Activision Blizzard a una risposta ufficiale. Per l'hero shooter non è il migliore dei momenti e quest'ultima diatriba non fa altro che infierire sulle sorti del titolo stesso. Ad alleggerire il momento di tensione ci pensa Tracer, pronta a impegnarvi in un workout.

Blizzard sta tentando di risollevare le sorti del suo shooter pianificando diverse novità succulente. In Overwatch 2 sono arrivati nuovi personaggi, ultimi dei quali lo Space Ranger il non binario Venture. In attesa di ulteriori dettagli sull'attuale e sulle prossime stagioni di gioco, è tempo di una intensa sessione di allenamento.

A richiamarci al fitness e in palestra è questo cosplay di Tracer da Overwatch 2. In questa serie di scatti condivisi dalla cosplayer Natalie Narga_Lifestream vediamo la muscolatura dell'eroina che gioca nel ruolo di attacco, mentre alle spalle possono notarsi i bilanciere già carichi di ghisa.

Tracer è alla costante ricerca di nuove avventure e grazie alle sue straordinarie capacità è in grado di spostarsi nel tempo. Armata di una crono-briglia con cui controlla il flusso temporale, è una delle migliori agenti di Overwatch. L'interpretazione dell'artista mostra Tracer fuori da Overwatch, in versione casual e sportiva mentre si cimenta nel suo workout quotidiano, che secondo lei, è a base di tanto squat e cardio.