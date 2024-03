Overwatch 2 x Cowboy Bebop, il crossover è realtà: l'imperdibile trailer è uno spettacolo

Un nuovo, spettacolare crossover sta per arrivare in Overwatch 2: a partire dal 12 marzo 2024, infatti, l'hero shooter di Blizzard Entertainment accoglie le skin di Cowboy Bebop, con la collaborazione presentata attraverso un apposito, avvincente trailer.

Il filmato pubblicato da Blizzard Entertainment ricalca l'impostazione dell'iconica sigla di Cowboy Bebop con tanto di colonna sonora ufficiale e con uno sguardo alle varie skin in arrivo che appaiono realizzate con grande cura ed impegno per la gioia di tutti i fan di Overwatch 2 e del celebre anime. Scendendo più nello specifico Cassidy riceverà la skin di Spike, Sombra la skin di Ed, Ashe quella di Faye Valentine e Mauga quella di Jet Black. C'è spazio anche per la skin del cane Ein, che verrà data a Wrecking Ball e sarà distribuita gratuitamente all'inizio dell'evento il prossimo 12 marzo. In aggiunta è prevista anche la distribuzione di nuove intro, emote ed elementi cosmetici sempre collegati al crossover.

Per l'11 marzo, invece, Blizzard ha fissato un approfondimento sulle skin di Cowboy Bebop in arrivo, così da mostrarle maggiormente nei dettaglio ai fan in vista del loro arrivo all'interno di Overwatch 2. Nel frattempo negli scorsi mesi i giocatori di Overwatch 2 hanno chiesto ban immediati verso chiunque faccia commenti razzisti, aumentato in maniera considerevole negli ultimi tempi.