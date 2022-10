Overwatch 2 x McDonald: la catena di fast food anticipa la collaborazione

Naufragata, almeno in apparenza e almeno per il momento, la possibilità di veder approdare sul mercato dei set LEGO ispirati agli eroi di Overwatch, sembra che una diversa collaborazione si stia invece preparando a prendere forma.

L'account Twitter ufficiale della divisione australiana di McDonald ha infatti pubblicato un misterioso cinguettio, che chiama in causa proprio lo shooter di Activision Blizzard. Come potete verificare dal Tweet che trovate in calce, la nota catena di fast food ha infatti rilanciato il logo ufficiale di Overwatch 2, accompagnato dalla dicitura "Coming Soon". Che cosa sia "presto in arrivo", non è dato sapersi, con McDonald Australia che si è limitata a stuzzicare la curiosità del pubblico, senza però rivelare dettagli più specifici.

Le ipotesi sono ovviamente molteplici, con la collaborazione tra l'impero commerciale di McDonald e l'hero shooter sviluppato da Blizzard che potrebbe assumere moltissime forme differenti. Per saperne di più, non resta dunque altro da fare che attendere un annuncio ufficiale in merito da parte di McDonald e degli sviluppatori di Overwatch 2.



Nel frattempo, segnaliamo che i professionisti di Blizzard hanno annunciato di aver risolto il bug relativo all'acquisto di skin di Overwatch 2, segnalato dalla community nei primi giorni di lancio del free to play.