Overwatch 2 x One Punch Man: arriva anche la skin Terrible Tornado

Come ormai ben saprete, mancano solo pochi giorni al debutto delle skin a tema One Punch Man in Overwatch 2, prima iniziativa di sempre per quello che riguarda le collaborazioni con brand esterni a quelli proprietari della software house (ricordiamo che nel gioco vi sono skin ispirate a Diablo, World of Warcraft e Starcraft).

Dopo aver svelato la skin di Doomfist nei panni di Saitama e quella di Soldato-76in versione Mumen Rider, Blizzard ha annunciato tramite le pagine del sito ufficiale Xbox che la collaborazione coinvolgerà anche un terzo personaggio: stiamo parlando di Kiriko, che per l'occasione si trasformerà in Terrible Tornado, il personaggio dalla chioma verde.

Il modello leggendario in questione approderà nel negozio in concomitanza con quello di Saitama e verrà venduto in un pacchetto del valore di 2.100 Monete Overwatch (circa 20 euro) al cui interno troveremo il costume, una posa della vittoria ed un banner per la personalizzazione del profilo. Per quello che riguarda invece la skin del Soldato-76, questa dovrebbe essere distribuita gratuitamente e sarà sbloccabile attraverso il completamento di alcune sfide a tempo.

In attesa di poter mettere le mani su questi modelli, vi ricordiamo che i fan di Overwatch 2 sono entusiasti per i recenti bilanciamenti, secondo il Game Director.