Overwatch 2 x One Punch Man: come sbloccare la skin gratis di Soldato-76

Nel corso della serata è stato dato ufficialmente il via alla collaborazione fra Overwatch 2 e One Punch Man, che porta nel free to play di Blizzard tante nuove skin per personalizzare i vari eroi. Una di queste, quella del Soldato-76 in versione Mumen Raider, si può ottenere gratuitamente: scopriamo come.

Ecco di seguito l'elenco completo delle sfide a tempo limitato dell'evento Overwatch 2 x One Punch Man e le relative ricompense gratis:

4 partite giocate: portafortuna Pugno di Saitama

8 partite giocate: cartolina Spatent Rider

12 partite giocate: posa vittoriosa Ciclista della Giustizia di Soldato-76

16 partite giocate: highlight Justice Crash di Soldato-76

20 partite giocate: portafortuna Boros

24 partite giocate: modello leggendario Soldato-76 Spatent Rider

Come potete notare, l'intero set dedicato al personaggio della serie di anime e manga viene distribuito in forma gratuita e non occorre compiere particolari sforzi per poter aggiungere tutte le ricompense - incluso il modello leggendario - alla collezione di skin e altri orpelli estetici. Occorre specificare che tutte le sei sfide a tempo limitato coinvolgono solo le modalità principali del gioco, ovvero quelle rapide, le classificate e quelle delle modalità a rotazione nella sezione Arcade. In sostanza, non è possibile accumulare progressi nella sfida nella modalità allenamento contro i bot controllati dall'intelligenza artificiale.

Va infine precisato che tutte le altre skin e i contenuti ad essi associati (animazione per l'azione migliore della partita, banner, ciondoli per le armi e pose della vittoria) saranno disponibili nel negozio e potranno essere sbloccate esclusivamente mediante microtransazioni. Questi bundle possono infatti essere acquistati con le sole Monete Overwatch e non vi è altro modo per aggiungere questi modelli al vostro inventario.

